Фінляндія почне навчання у школах англійською, аби привабити кваліфікованих працівників

У Фінляндії у пʼятницю набув чинності закон, який відкриває можливість здобути середню освіту англійською мовою – це має на меті залучення кваліфікованої робочої сили з-за кордону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство AFP.

Зміни до закону про середню освіту та випускні іспити були ухвалені у Фінляндії в грудні 2024 року.

Відповідно до них, з серпня 2026 року у країні запровадять середню освіту англійською мовою. До цього часу фінське Міністерство освіти має затвердити навчальні програми, подані освітніми закладами.

А з осені 2028 року у фінських школах можна буде складати англійською мовою і випускні іспити (нині – тільки фінською та шведською).

Запровадивши освіту англійською мовою, Фінляндія сподівається, що іноземні кваліфіковані працівники, які мають дітей шкільного віку, будуть більш схильні до переїзду.

Раніше повідомлялось, що у Фінляндії дедалі частіше використовують у трудовому житті тести, що можуть показати вживання алкоголю працівником у позаробочий час.

У Фінляндії також розпочали дворічну програму з покращення фізичної підготовки призовників на тлі даних про погіршення фізичного стану молоді.