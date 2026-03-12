53% поляків вважають, що президент має схвалити програму ЄС з переозброєння

Більшість поляків вважають, що президент Польщі Кароль Навроцький має підписати закон про участь у кредитній програмі ЄС SAFЕ з метою переозброєння армії.

Про це свідчить опитування Opinia24, дані якого наводить Onet, повідомляє "Європейська правда".

Опитування було проведено 11-12 березня 2026 року за допомогою телефонних інтерв'ю (CATI) та онлайн-опитувань на репрезентативній вибірці з 1002 жителів Польщі віком від 18 років.

Понад половина респондентів (53%) вважають, що президент Кароль Навроцький має підписати прийнятий урядом законопроєкт про кредитування від ЄС SAFE. 32% респондентів обрали варіант "однозначно так", тоді як 21% вибрав "ймовірно, так".

25% поляків вважають, що президент не повинен підписувати законопроєкт. 17% обрали відповідь "точно ні", а 8 відсотків – "ймовірно, ні".

Як повідомлялося раніше, президент Польщі ще не вирішив, чи накласти вето на плани використання майже 44 млрд євро кредитів ЄС для переозброєння, натомість він подав свій проєкт закону, що є альтернативою ідеї ЄС.

Ця програма стала головним предметом суперечок між Навроцьким, якого підтримує головна права опозиційна партія "Право і справедливість", та центристською коаліцією прем'єр-міністра Дональда Туска.

Читайте детальніше у матеріалі "Європейської правди": Непотрібні кошти? Чому Польща може залишитися без кредитів ЄС на переозброєння.