53% поляков считают, что президент должен одобрить программу ЕС по перевооружению

Большинство поляков считают, что президент Польши Кароль Навроцкий должен подписать закон об участии в кредитной программе ЕС SAFЕ с целью перевооружения армии.

Об этом свидетельствует опрос Opinia24, данные которого приводит Onet, сообщает "Европейская правда".

Опрос был проведен 11-12 марта 2026 года с помощью телефонных интервью (CATI) и онлайн-опросов на репрезентативной выборке из 1002 жителей Польши в возрасте от 18 лет.

Более половины респондентов (53%) считают, что президент Кароль Навроцкий должен подписать принятый правительством законопроект о кредитовании от ЕС SAFE. 32% респондентов выбрали вариант "однозначно да", тогда как 21% выбрал "вероятно, да".

25% поляков считают, что президент не должен подписывать законопроект. 17% выбрали ответ "точно нет", а 8% – "вероятно, нет".

Как сообщалось ранее, президент Польши еще не решил, наложить ли вето на планы использования почти 44 млрд евро кредитов ЕС для перевооружения, вместо этого он подал свой проект закона, который является альтернативой идее ЕС.

Эта программа стала главным предметом споров между Навроцким, которого поддерживает главная правая оппозиционная партия "Право и справедливость", и центристской коалицией премьер-министра Дональда Туска.

