ЗМІ: на борту літака-заправника США, що розбився в Іраку, було щонайменше 5 осіб

На борту американського військового літака-заправника KC-135, що розбився на заході Іраку, було щонайменше п’ять осіб.

Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного американського посадовця, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовника, на борту KC-135 було щонайменше п’ятеро членів екіпажу.

Зазвичай такий літак вирушає у польоти з 3-4 членами екіпажу – пілотом, другим пілотом та оператором-заправником. Деякі місії потребують додаткових членів екіпажу.

Окрім своєї основної функції, літак може використовуватися також як транспортник та для евакуації поранених.

У ЗС США досі не розкривали, яке завдання виконував літак, коли стався нещасний випадок.

Нагадаємо, вночі 12 березня Центральне командування США підтвердило втрату літака KC-135 внаслідок нещасного випадку, не наводячи інформації про загиблих і постраждалих. Всього в інциденті були залучені два літаки, другий успішно приземлився.

Нагадаємо, у перші дні кампанії США втратили три винищувачі F-15 через помилковий "дружній вогонь" ППО Кувейту. За час операції внаслідок ударів Ірану загинули семеро американських військовослужбовців.

За даними FT від джерел, США за два тижні операції проти Ірану вичерпали "роки" запасів критично важливих боєприпасів.

Неофіційно повідомляли, що в адміністрації президента США Дональда Трампа оцінюють витрати лише на перші шість днів війни проти Ірану в 11,3 млрд доларів.