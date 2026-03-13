СМИ: на борту самолета-заправщика США, разбившегося в Ираке, было по меньшей мере 5 человек

На борту американского военного самолета-заправщика KC-135, разбившегося на западе Ирака, было по меньшей мере пять человек.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника, пишет "Европейская правда".

По словам собеседника, на борту KC-135 было по меньшей мере пять членов экипажа.

Обычно такой самолет отправляется в полеты с 3-4 членами экипажа – пилотом, вторым пилотом и оператором-заправщиком. Некоторые миссии требуют дополнительных членов экипажа.

Кроме своей основной функции, самолет может использоваться также как транспортник и для эвакуации раненых.

В ВС США до сих пор не раскрывали, какую задачу выполнял самолет, когда произошел несчастный случай.

Напомним, ночью 12 марта Центральное командование США подтвердило потерю самолета KC-135 в результате несчастного случая, не приводя информации о погибших и пострадавших. Всего в инциденте были задействованы два самолета, второй успешно приземлился.

Напомним, в первые дни кампании США потеряли три истребителя F-15 из-за ошибочного "дружественного огня" ПВО Кувейта. За время операции в результате ударов Ирана погибли семь американских военнослужащих.

По данным FT от источников, США за две недели операции против Ирана исчерпали "годы" запасов критически важных боеприпасов.

Неофициально сообщалось, что в администрации президента США Дональда Трампа оценивают расходы только на первые шесть дней войны против Ирана в 11,3 млрд долларов.