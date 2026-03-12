ЗМІ: США за шість днів війни проти Ірану витратили на кампанію близько 11 млрд доларів

В адміністрації президента США Дональда Трампа оцінюють витрати на перші шість днів війни проти Ірану в 11,3 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters на основі спілкування з анонімним співрозмовником, пише "Європейська правда".

Оцінку приблизних витрат нібито назвали під час брифінгу членів адміністрації для сенаторів, що проходив за зачиненими дверима у вівторок, 10 березня. Йдеться про "щонайменш 11,3 млрд доларів" за перші шість днів кампанії проти Ірану.

Також посадовці адміністрації сказали членам Конгресу, що за перші два дні ударів по Ірану американські військові витратили боєприпасів на 5,6 млрд доларів.

Сім помічників членів Конгресу висловили припущення, що Білий дім невдовзі звернеться до Конгресу щодо погодження додаткового фінансування на ведення війни – може йтися про 50 млрд доларів або більше.

Досі адміністрація не надавала публічних оцінок щодо того, скільки США буде коштувати операція і скільки вона триватиме.

Дональд Трамп 11 березня заявив журналістам, що війна з Іраном є одночасно війною та "екскурсією" та висловив впевненість, що вона скоро закінчиться.

Водночас неофіційно надходить інформація, що радники президента США закликають його швидше згортати війну, побоюючись, що затяжний конфлікт та стрибок цін на нафту спричинять політичну реакцію та вплинуть на вибори до Конгресу.

