Каллас: США прагнуть розділити Європу

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що США хочуть розділити Європу, та закликала до єдності у відносинах з Вашингтоном.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала в інтерв’ю Financial Times.

Каллас заявила, що Сполучені Штати "не люблять Європейський Союз", а їхній підхід нагадує тактику, яку використовували противники ЄС.

"Я вважаю, що насправді важливо, щоб усі розуміли, що США чітко дали зрозуміти, що вони хочуть розділити Європу. Їм не подобається Європейський Союз", – сказала дипломатка.

Глава дипломатії ЄС переконана, що країни блоку не мають прагнути вести справи з президентом США Дональдом Трампом на двосторонній основі, а натомість об’єднати свої сили та виступити з єдиною позицією.

Також Каллас визнала, що ЄС змушений купувати озброєння у США, оскільки "не має ні активів, ні можливостей, ні потужностей, які потрібні".

Заяви дипломатки прозвучали на тлі нового загострення між США та ЄС. У четвер, 12 березня, стало відомо, що адміністрація Трампа розпочала перше з кількох масштабних торговельних розслідувань, націлених у тому числі на ЄС, які мають підготувати ґрунт для запровадження нових тарифів, які були анонсовані минулого місяця.

У Єврокомісії заявили, що будуть реагувати "рішуче і пропорційно" на будь-яке порушення Сполученими Штатами торговельної угоди.

А голова Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Бернд Ланге назвав неприпустимими такі розслідування, адже вони порушують угоду між США та ЄС.