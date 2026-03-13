Каллас: США стремятся разделить Европу

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что США хотят разделить Европу, и призвала к единству в отношениях с Вашингтоном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала в интервью Financial Times.

Каллас заявила, что Соединенные Штаты "не любят Европейский Союз", а их подход напоминает тактику, которую использовали противники ЕС.

"Я считаю, что на самом деле важно, чтобы все понимали: США четко дали понять, что они хотят разделить Европу. Им не нравится Европейский Союз", – сказала дипломат.

Глава дипломатии ЕС убеждена, что страны блока не должны стремиться вести дела с президентом США Дональдом Трампом на двусторонней основе, а вместо этого должны объединить свои силы и выступить с единой позицией.

Также Каллас признала, что ЕС вынужден покупать вооружение у США, поскольку "не имеет ни активов, ни возможностей, ни необходимых мощностей".

Заявления дипломата прозвучали на фоне нового обострения между США и ЕС. В четверг, 12 марта, стало известно, что администрация Трампа начала первое из нескольких масштабных торговых расследований, нацеленных в том числе на ЕС, которые должны подготовить почву для введения новых тарифов, которые были анонсированы в прошлом месяце.

В Еврокомиссии заявили, что будут реагировать "решительно и пропорционально" на любое нарушение Соединенными Штатами торгового соглашения.

А председатель Комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге назвал недопустимыми такие расследования, ведь они нарушают соглашение между США и ЕС.