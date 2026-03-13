У Німеччині сталась пожежа у будинку для літніх людей, є загиблий і постраждалі

У пожежі в будинку для літніх людей у німецькій Саксонії загинула одна людина, ще семеро постраждали.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Пожежа сталась надвечір 12 березня у будинку для літніх людей у місті Хемніц в одній з кімнат другого поверху. Вогонь не вийшов за межі цієї кімнати.

Внаслідок інциденту загинув 84-річний пацієнт закладу та постраждали ще сім осіб, мешканці та доглядачі. З них троє потребували госпіталізації, але загрози для їхнього життя немає.

Заклад за межами кімнати, де загорілося, не постраждав, і може продовжувати роботу. Причину пожежі з’ясовують.

