У Німеччині сталась пожежа у будинку для літніх людей, є загиблий і постраждалі

Новини — П'ятниця, 13 березня 2026, 09:48 — Марія Ємець

У пожежі в будинку для літніх людей у німецькій Саксонії загинула одна людина, ще семеро постраждали.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда". 

Пожежа сталась надвечір 12 березня у будинку для літніх людей у місті Хемніц в одній з кімнат другого поверху. Вогонь не вийшов за межі цієї кімнати.

Внаслідок інциденту загинув 84-річний пацієнт закладу та постраждали ще сім осіб, мешканці та доглядачі. З них троє потребували госпіталізації, але загрози для їхнього життя немає. 

Заклад за межами кімнати, де загорілося, не постраждав, і може продовжувати роботу. Причину пожежі з’ясовують.

Тим часом у Швейцарії висунули звинувачення меру міста через смертельну пожежу у барі в новорічну ніч.

У січні в пожежі на фабриці у Греції загинули п’ятеро працівників, після того оголосили страйк. 

Німеччина інциденти
