Новорічна пожежа у Кран-Монтані: меру міста висунули звинувачення

У розслідуванні смертельної пожежі у барі на швейцарському курорті Кран-Монтана у новорічну ніч, в якій загинули 41 людина, з’явилися ще п’ятеро фігурантів, зокрема мер міста Ніколя Феро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє швейцарська газета 24 Heures.

Меру Кран-Монтани Ніколя Феро офіційно висунули звинувачення у розслідуванні пожежі в барі Le Constellation в ніч на 1 січня, внаслідок якої загинула 41 людина, а 115 отримали поранення.

Розслідування також було поширено на чотирьох інших посадовців – колишнього муніципального радника, відповідального за громадську безпеку з 2021 по 2024 рік, колишнього керівника пожежної охорони та його заступника, а також члена нинішньої групи громадської безпеки.

Усім їм висунуто звинувачення у злочинах, скоєних з необережності – підпалі, ненавмисному вбивстві та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень.

Таким чином кількість обвинувачених у розслідуванні трагедії в Кран-Монтані зросла до дев'яти.

Окрім власників закладу Жака та Джессіки Моретті, у січні під вартою також взяли двох колишніх співробітників пожежної безпеки.

Нагадаємо, трагічна пожежа у барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана сталася у новорічну ніч в підвальному приміщенні, ймовірно, внаслідок піднесення бенгальських вогнів до покриття стелі.

У пожежі загинули 40 людей і 116 постраждали, серед них багато молоді і неповнолітніх. Серед жертв і постраждалих є громадяни Швейцарії, Франції, Італії та інших країн. Згодом стало відомо, що один із поранених загинув після того, як медики місяць боролися за його життя.

Як повідомлялося, звільнення з-під варти єдиного затриманого – співвласника закладу Жака Моретті – призвело до відкликання Італією свого посла для консультацій.

Також стало відомо, що уряд Швейцарії виплатить одноразову компенсацію в розмірі по 50 тисяч швейцарських франків (56 тисяч доларів США) тяжко постраждалим, які вижили, та сім'ям загиблих у результаті пожежі в барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана.