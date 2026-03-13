В Германии произошел пожар в доме престарелых, есть погибший и пострадавшие

При пожаре в доме престарелых в немецкой Саксонии погиб один человек, еще семеро пострадали.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Пожар произошел вечером 12 марта в доме престарелых в городе Хемниц в одной из комнат второго этажа. Огонь не вышел за пределы этой комнаты.

В результате инцидента погиб 84-летний пациент заведения и пострадали еще семь человек, жители и смотрители. Из них трое нуждались в госпитализации, но угрозы для их жизни нет.

Заведение за пределами комнаты, где загорелось, не пострадало, и может продолжать работу. Причину пожара выясняют.

Тем временем в Швейцарии предъявили обвинения мэру города из-за смертельного пожара в баре в новогоднюю ночь.

В январе в пожаре на фабрике в Греции погибли пятеро работников, после того объявили забастовку.