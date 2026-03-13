Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном

Президент Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч з Емманюелем Макроном.

Про це повідомив Укрінформ, пише "Європейська правда".

Після зустрічі Зеленського та Макрона запланована спільна пресконференція і робочий обід.

Пізніше цього ж дня український президент візьме участь у дискусії зі студентами паризького Sciences Po (Інституту політичних наук).

Очікується, що Макрон та Зеленський проведуть переговори про підтримку України. Серед інших тем зустрічі – боротьба з російським "тіньовим флотом" танкерів та зобов’язання, взяті учасниками "коаліції рішучих".

Нагадаємо, засідання "коаліції рішучих" відбулося 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення Росії. Тоді учасники коаліції підтвердили свою роль у наданні багаторівневих гарантій безпеки для України за підтримки США.

Як повідомлялося, 6 січня прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон і президент Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.

Детальніше про результати зустрічей "коаліції рішучих" читайте в статті "Європейської правди": Союзники обіцяють допомогу: які держави й за яких умов готові направити війська в Україну.