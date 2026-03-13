Зеленский прибыл в Елисейский дворец на встречу с Макроном

Президент Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец на встречу со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщил Укринформ, пишет "Европейская правда".

После встречи Зеленского и Макрона запланирована совместная пресс-конференция и рабочий обед.

Позже в этот же день украинский президент примет участие в дискуссии со студентами парижского Sciences Po (Института политических наук).

Ожидается, что Макрон и Зеленский проведут переговоры о поддержке Украины. Среди других тем встречи – борьба с российским "теневым флотом" танкеров и обязательства, взятые участниками "коалиции решительных".

Напомним, заседание "коалиции решительных" состоялось 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России. Тогда участники коалиции подтвердили свою роль в предоставлении многоуровневых гарантий безопасности для Украины при поддержке США.

Как сообщалось, 6 января премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях развертывания войск в Украине в случае заключения мирного соглашения.

