В Естонії заявили, що Росія витрачає ракети для ППО швидше, ніж виробляє

Глава Департаменту оборонної готовності Естонії Герт Каю заявив, що Росія витрачає ракети для ППО швидше, ніж встигає їх виробляти, а тому змушена обирати, які стратегічні об’єкти захищати.

Про це він сказав під час щотижневого брифінгу у Міністерстві оборони Естонії, його цитує ERR, пише "Європейська правда".

Каю зазначив, що українські удари зосереджені на військово-промислових об’єктах в Росії, зокрема – заводах.

Зокрема він акцентував на ракетному ударі України по заводу мікроелектроніки у Брянській області, під час якого українцям вдалося вразити ключовий виробничий блок заводу.

Як зазначається, завод постачав російському військово-промисловому комплексу мікросхеми, напівпровідники та інші електронні компоненти.

За словами Каю, цей удар демонструє, що російська протиповітряна оборона не завжди може бути ефективною.

Він зазначив, що причина полягає в тому, що ракети ППО витрачаються швидше, ніж їх встигають виробляти, а це означає, що можливостей російської протиповітряної оборони вже недостатньо для забезпечення однаково потужного захисту всіх стратегічних цілей.

Наприкінці лютого у розвідці Естонії зазначили, що блокування терміналів Starlink та обмеження у Росії щодо Telegram створили відчутні проблеми для російських військових.

На початку березня естонська розвідка повідомила про помітний прогрес України на фронті: у лютому українські війська вперше з літа 2023 року відвоювали більше території, ніж втратили.