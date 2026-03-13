В Эстонии заявили, что Россия расходует ракеты для ПВО быстрее, чем их производит

Глава Департамента оборонной готовности Эстонии Герт Каю заявил, что Россия расходует ракеты для ПВО быстрее, чем успевает их производить, и поэтому вынуждена выбирать, какие стратегические объекты защищать.

Об этом он сказал во время еженедельного брифинга в Министерстве обороны Эстонии, его цитирует ERR, пишет "Европейская правда".

Каю отметил, что украинские удары сосредоточены на военно-промышленных объектах в России, в частности – на заводах.

В частности, он акцентировал внимание на ракетном ударе Украины по заводу микроэлектроники в Брянской области, во время которого украинцам удалось поразить ключевой производственный блок завода.

Как отмечается, завод поставлял российскому военно-промышленному комплексу микросхемы, полупроводники и другие электронные компоненты.

По словам Каю, этот удар демонстрирует, что российская противовоздушная оборона не всегда может быть эффективной.

Он отметил, что причина заключается в том, что ракеты ПВО расходуются быстрее, чем их успевают производить, а это означает, что возможностей российской противовоздушной обороны уже недостаточно для обеспечения одинаково мощной защиты всех стратегических целей.

В конце февраля в разведке Эстонии отметили, что блокировка терминалов Starlink и ограничения в России в отношении Telegram создали ощутимые проблемы для российских военных.

В начале марта эстонская разведка сообщила о заметном прогрессе Украины на фронте: в феврале украинские войска впервые с лета 2023 года отвоевали больше территории, чем потеряли.