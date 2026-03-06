Розвідка Естонії: у лютому Україна відвоювала більше території, ніж втратила

Естонська розвідка повідомляє про помітний прогрес України на фронті: у лютому українські війська вперше з літа 2023 року відвоювали більше території, ніж втратили.

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", про це розповів командувач розвідувального центру Сил оборони Естонії, полковник Антс Ківісельг.

За словами Ківісельга, лютий був відносно успішним для України у військовому плані, оскільки вперше з літа 2023 року вона змогла відвоювати у російських військ більше територій, ніж втратила.

"Минулого тижня українські війська звільнили на 16 квадратних кілометрів більше території, ніж втратили. Протягом лютого Російська Федерація змогла захопити менш як 130 квадратних кілометрів української території, що є найменшим просуванням з червня 2024 року", – зазначив він.

Він пояснив, що успіху України сприяли проблеми в російських збройних силах: обмеження на використання супутникової системи зв'язку Starlink і втрата доступу до деяких соціальних мереж, а також постійні проблеми з набором новобранців.

"Ми бачимо, що в останні місяці Російська Федерація змогла набрати менше нових бійців, ніж втратила на полі бою, і це, ймовірно, сприятиме гіршим результатам з погляду Росії. Погода також сприяла наступальним операціям України, оскільки стало тепліше і покращилася видимість, що полегшує використання дронів на більших відстанях і з більшою точністю", – сказав глава військової розвідки.

Він наголосив, що ця зима була найскладнішою за чотири роки війни для України, оскільки Росія посилила атаки на енергетичну інфраструктуру країни.

Ківісельг також описав зростаючу здатність України проводити далекобійні повітряні удари вглиб російської території, яка розвинулася до стратегічного рівня.

"Зі збільшенням технічних можливостей, кількості та різноманітності наступальної зброї, на відміну від минулого року, коли удари України були зосереджені переважно на об'єктах паливної промисловості Росії, зараз цілі розширилися і включають військові заводи та виробничі об'єкти, а також об'єкти розвитку військового потенціалу та енергетичної інфраструктури", – зазначив він.

Командувач розвідувального центру Сил оборони акцентував, що в січні-лютому близько 30% атак, здійснених Україною, були спрямовані проти паливної інфраструктури.

Наприкінці лютого у розвідці Естонії зазначили, що блокування терміналів Starlink та обмеження у Росії щодо Telegram створили відчутні проблеми для російських військових.

Розвідка Британії проаналізувала повітряні атаки РФ проти України у січні-лютому.

Також повідомляли, що у європейських розвідках сумніваються у тому, що російсько-українська війна скінчиться у 2026 році.