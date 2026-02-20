Розвідка Естонії розповіла про проблеми росіян на фронті через вимкнення Starlink

У розвідці Естонії зазначили, що блокування терміналів Starlink та нещодавні обмеження у Росії щодо Telegram створили відчутні проблеми для російських військових.

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", про це розповів командувач розвідувального центру Сил оборони, полковник Естонії Антс Ківісельг.

Ківісельг зазначив, що скоординоване з Україною блокування Starlink компанією Space X, а також нещодавні російські обмеження щодо Telegram відчутно позначилися на ході бойових дій.

"Обмеження на Starlink призвели до зменшення кількості ударів російських БпЛА по українських тилових підрозділах, а обмеження на месенджер заповільнили обмін інформацією між російськими військовими на горизонтальному рівні. Тож система російського командування, контроль ураження та координація між підрозділами порушилася – і це посприяло українським контратакам", – розповів посадовець.

Він зауважив, що говорити про "колапс" системи управління у росіян неправильно, проте ці події однозначно вплинули на хід бойових дій.

Ківісельг зазначив, що минулого тижня українські сили почали контрнаступальні дії у Запорізькій області в районі Гуляйполя та змогли стабілізувати ситуацію.

"Теми російського просування там дуже сповільнилися, місцями зупинилися, а українцям вдалося відбити назад деякі окуповані території", – зазначив полковник.

Він розповів про певні просування українських оборонців також в районі Добропілля та Олександрівки на Донеччині.

Ківісельг відзначив, що РФ досі не змогла реалізувати свій задум та оточити Покровськ-Мирноград, попри місяці інтенсивних боїв, проте російські сили досягли певних просувань у цьому районі. Просування є і в районі Костянтинівки-Дружківки та Слов’янська.

Інтенсивність повітряних ударів РФ проти України в глибину території залишилась приблизно стабільною – із в середньому 1100 БпЛА і 60 ракетами на тиждень. Цілями залишаються об’єкти енергетики, транспортна інфраструктура, промисловість, медичні заклади та інша цивільна інфраструктура.

Полковник розповів, що паралельно Україна завдає ударів вглиб території Росії, перерахувавши низку НПЗ, терміналів, заводів та об’єктів енергетики, які стали цілями таких ударів.

Розвідка Британії проаналізувала повітряні атаки РФ проти України у січні-лютому.

Також повідомляли, що у європейських розвідках сумніваються у тому, що російсько-українська війна скінчиться у 2026 році.