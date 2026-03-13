Макрон: ми розділяємо питання "Дружби" і кредиту 90 млрд, але вирішити треба обидва

Президент Франції Емманюель Макрон висловився за швидке і прозоре відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", а також за дотримання зобов’язань щодо надання Україні позики в 90 млрд євро.

Про це він сказав на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі, повідомляє "Європейська правда".

Він коментував питання щодо "плану Б", якщо робота нафтопроводу "Дружба" не буде відновлена і Угорщина продовжить блокаду кредиту.

Макрон висловив оптимізм з приводу "Дружби", відзначивши позитивні сигнали з Єврокомісії і залученість України.

"Рішення про 90 млрд позики були прийняті всіма разом і стосується військового контексту. І контекст війни не змінився. І ми повинні дотримуватися наших зобов’язань і прийнятих рішень, і саме над цим ми будемо працювати у наступні дні і тижні", – сказав Макрон.

"Я розділяю дві теми, і я рішуче хочу вирішити обидві. Ми повинні дотримати нашого слова щодо позики в умовах, які були вирішені в грудні, тоді як "Дружба" повинна бути відновлена, і все це має бути зроблено дуже прозоро", – заявив він.

Остаточне погодження кредиту на 90 млрд євро для України, як відомо, зайшло у глухий кут через вето Угорщини й Словаччини.

Вирішення цього питання до угорських виборів, які можуть покласти край багаторічному прем’єрству Віктора Орбана, вважають вкрай малоймовірним – а прем’єр Словаччини і в цьому разі погрожує продовжити блокування.

Проте єврокомісар Валдіс Домбровскіс цього тижня запевнив, що ЄС врешті надасть Україні 90 млрд євро "так або інакше".

За даними Politico, у ЄС придумали, як надати Україні принаймні 30 млрд євро в умовах вето Угорщини й Словаччини.