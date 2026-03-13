Макрон: мы разделяем вопрос "Дружбы" и кредита в 90 млрд, но решить надо оба

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за быстрое и прозрачное восстановление работы нефтепровода "Дружба", а также за соблюдение обязательств по предоставлению Украине займа в 90 млрд евро.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже, сообщает "Европейская правда".

Он комментировал вопрос о "плане Б", если работа нефтепровода "Дружба" не будет восстановлена и Венгрия продолжит блокировать кредита.

Макрон выразил оптимизм по поводу "Дружбы", отметив позитивные сигналы из Еврокомиссии и вовлеченность Украины.

"Решение о 90 млрд займа были приняты всеми вместе и относится к военному контексту. И контекст войны не изменился. И мы должны придерживаться наших обязательств и принятых решений, и именно над этим мы будем работать в последующие дни и недели", – сказал Макрон.

"Я разделяю две темы, и я решительно хочу решить обе. Мы должны сдержать наше слово по займу в условиях, которые были решены в декабре, тогда как "Дружба" должна быть восстановлена, и все это должно быть сделано очень прозрачно", – заявил он.

Окончательное согласование кредита на 90 млрд евро для Украины, как известно, зашло в тупик из-за вето Венгрии и Словакии.

Решение этого вопроса до венгерских выборов, которые могут положить конец многолетнему премьерству Виктора Орбана, считают крайне маловероятным – а премьер Словакии и в этом случае угрожает продолжить блокирование.

Однако еврокомиссар Валдис Домбровскис на этой неделе заверил, что ЕС в конце концов предоставит Украине 90 млрд евро "так или иначе".

По данным Politico, в ЕС придумали, как предоставить Украине по крайней мере 30 млрд евро в условиях вето Венгрии и Словакии.