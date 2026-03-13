Фіцо у листі просить Зеленського відновити постачання "Дружбою"

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в листі, адресованому президенту України Володимиру Зеленському, закликає відновити постачання нафти нафтопроводом "Дружба".

Фіцо опублікував датований 12 березня лист у п'ятницю в соціальній мережі Facebook, передає "Європейська правда".

У листі, адресованому українському президенту, словацький прем'єр пише, що з жалем сприйняв новину про те, що Зеленський вирішив припинити транзит нафти до Словаччини, тим самим завдавши не тільки економічної шкоди, але й серйозних логістичних проблем.

"Це рішення можна порівняти з одностороннім припиненням транзиту газу, що означає, що Словаччина втрачає високі доходи від транзитних зборів", – заявив Фіцо.

Прем'єр-міністр Словаччини стверджує, що має інформацію про те, що нафтопровід "Дружба" недостатньо пошкоджений після російської атаки 27 січня 2026 року, щоб запобігти відновленню поставок нафти.

"Тому голови всіх політичних партій, представлених у Національній раді Словацької Республіки, просять вас якнайшвидше відновити транзит нафти через вашу територію. У разі пошкодження нафтопроводу "Дружба" ви маєте дозволити інспекційній групі Європейської комісії та постраждалих країн визначити ступінь пошкодження на вашій території, прийняти пропозицію Європейської комісії профінансувати будь-які ремонтні роботи і пропозицію Словацької Республіки надати ремонтні потужності для цієї мети", – йдеться в листі Фіцо.

Він також закликав голів усіх політичних партій підписати лист. Лист до Зеленського вже підписали три голови урядових партій: Фіцо від партії Smer, міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток від партії "Голос" та віцеспікер парламенту Андрей Данко від Словацької національної партії.

Під текстом листа є місце для підписів голів опозиційних партій "Прогресивна Словаччина", "Свобода і солідарність" (SaS), "Словацький рух" та Християнсько-демократичний рух (KDH).

Представники SaS і KDH вже заявили, що не підпишуть цього листа. "Прогресивна Словаччина" пропонує написати спільного листа правителю Росії Владіміру Путіну з проханням припинити бомбардування України і вбивства людей. "Словацький рух" назвав Фіцо "слабкою людиною", яка пише листи замість того, щоб поїхати в Україну. "Тільки слабка людина пише листи, щоб приховати той факт, що він не забезпечив альтернативних нафтових маршрутів для Словаччини", – заявили в політсилі.

Угорщина й Словаччина, як відомо, вважають, що транзит російської нафти через "Дружбу" не відновлюється через політичне рішення України, а не пошкодження його інфраструктури внаслідок російських ударів, та на основі цього блокують низку важливих для України рішень ЄС.

Нагадаємо, 11 березня в Україну прибула угорська делегація з метою з'ясувати стан нафтопроводу "Дружба". В МЗС України зазначили, що делегація не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Згодом з'явився документ на підтвердження того, що українська сторона не погодила цей візит у такому вигляді, як хотіли у Будапешті. Словаччина не приєдналася до цієї "місії".

