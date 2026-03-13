Фицо в письме просит Зеленского возобновить поставки по "Дружбе"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в письме, адресованном президенту Украины Владимиру Зеленскому, призывает возобновить поставки нефти по нефтепроводу "Дружба".

Фицо опубликовал датированное 12 марта письмо в пятницу в социальной сети Facebook, передает "Европейская правда".

В письме, адресованном украинскому президенту, словацкий премьер пишет, что с сожалением воспринял новость о том, что Зеленский решил прекратить транзит нефти в Словакию, тем самым нанеся не только экономический ущерб, но и серьезные логистические проблемы.

"Это решение можно сравнить с односторонним прекращением транзита газа, что означает, что Словакия теряет высокие доходы от транзитных сборов", – заявил Фицо.

Премьер-министр Словакии утверждает, что располагает информацией о том, что нефтепровод "Дружба" недостаточно поврежден после российской атаки 27 января 2026 года, чтобы предотвратить возобновление поставок нефти.

"Поэтому главы всех политических партий, представленных в Национальном совете Словацкой Республики, просят вас как можно быстрее восстановить транзит нефти через вашу территорию. В случае повреждения нефтепровода "Дружба" вы должны позволить инспекционной группе Европейской комиссии и пострадавших стран определить степень повреждения на вашей территории, принять предложение Европейской комиссии профинансировать любые ремонтные работы и предложение Словацкой Республики предоставить ремонтные мощности для этой цели", – говорится в письме Фицо.

Он также призвал глав всех политических партий подписать письмо. Письмо к Зеленскому уже подписали три главы правительственных партий: Фицо от партии Smer, министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток от партии "Голос" и вице-спикер парламента Андрей Данко от Словацкой национальной партии.

Под текстом письма есть место для подписей глав оппозиционных партий "Прогрессивная Словакия", "Свобода и солидарность" (SaS), "Словацкое движение" и Христианско-демократическое движение (KDH).

Представители SaS и KDH уже заявили, что не подпишут это письмо. "Прогрессивная Словакия" предлагает написать совместное письмо правителю России Владимиру Путину с просьбой прекратить бомбардировки Украины и убийства людей. "Словацкое движение" назвало Фицо "слабым человеком", который пишет письма вместо того, чтобы поехать в Украину. "Только слабый человек пишет письма, чтобы скрыть тот факт, что он не обеспечил альтернативных нефтяных маршрутов для Словакии", – заявили в политсиле.

Венгрия и Словакия, как известно, считают, что транзит российской нефти через "Дружбу" не восстанавливается из-за политического решения Украины, а не повреждения инфраструктуры в результате российских ударов, и на основе этого блокируют ряд важных для Украины решений ЕС.

Напомним, 11 марта в Украину прибыла венгерская делегация с целью выяснить состояние нефтепровода "Дружба". В МИД Украины отметили, что делегация не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч.

Впоследствии появился документ в подтверждение того, что украинская сторона не согласовала этот визит в таком виде, как хотели в Будапеште. Словакия не присоединилась к этой "миссии".

Читайте также: Фицо на двух стульях: почему словацкий премьер не готов действовать, как Орбан.