У Молдові держустанови зобов'язали скоротити витрати на тлі зростання цін на паливо

Уряд Молдови зобов'язав державні установи суворіше контролювати витрати і переглянути план закупівель на 2026 рік на тлі зростання цін на паливо.

Про це 13 березня повідомив прем'єр-міністр Молдови Александру Мунтяну, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

"В умовах напруженої міжнародної економічної ситуації та зростаючого тиску на ціни на енергоресурси і паливо держава має показати приклад фінансової дисципліни та відповідального витрачання бюджетних коштів", – заявив Мунтяну.

Прем'єр закликав державні установи суворіше контролювати витрати і переглянути плани закупівель на 2026 рік.

"Закупівлі, які не є критично необхідними, скоротять щонайменше на 10%, а видатки на службовий транспорт і кількість службових автомобілів – не менше ніж на 20%. Державні ресурси необхідно спрямувати туди, де вони справді потрібні: на інфраструктуру, роботу основних державних служб і підтримання економічної стабільності", – додав Мунтяну.

Лідер опозиційної Партії соціалістів, проросійський експрезидент Ігор Додон заявив, що Молдові слід відновити закупівлі російського газу в умовах зростання цін на енергоресурси через війну на Близькому Сході; у відповідь йому навели приклад Придністров’я – яке покладається на Росію і постійно потерпає від дефіциту.

На початку березня у Молдові схвалили запровадження режиму підвищеної готовності в енергетиці на 60 днів.