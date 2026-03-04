У Молдові ввели режим підвищеної готовності в енергетиці через кризу на Близькому Сході

У Молдові схвалили запровадження режиму підвищеної готовності в енергетиці на 60 днів.

Уряд схвалив відповідну пропозицію 4 березня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Прохання мотивували війною в Ірані та кризою на Близькому Сході, що настала за нею, яка веде до швидкого подорожчання енергоресурсів. У цих умовах існують ризики для енергетичної та економічної безпеки Молдови.

"Уже в суботу ми зрозуміли, що це серйозна криза – йде війна, і ми не знаємо, скільки вона триватиме. Ми зробили перші дії і дякую МЗС, оскільки першим заходом було подбати про безпеку держави і наших громадян, які перебувають за кордоном. Усі посольства виступили з повідомленнями, і ми розробили плани на випадок надзвичайних ситуацій. (...) Ми також подумали про енергетичну безпеку і маршрути поставок", – заявив прем'єр-міністр Александру Мунтяну.

У центрі управління кризами зазначили, що провели серію оперативних засідань із представниками 13 профільних державних установ і проаналізували ризики у трьох пріоритетних сферах.

"Це превентивний механізм із чітко визначеними діями, обмеженими термінами та сферою застосування, призначений для управління потенційними ризиками. Важливо підкреслити, що ситуація не вимагає надзвичайних заходів, тому введення надзвичайного стану наразі не є необхідним", – йдеться в повідомленні Національного центру управління кризами.

Запровадження режиму підвищеної готовності дасть змогу уряду: забезпечувати мінімальні резервні запаси нафтопродуктів, насамперед дизельного пального, особливо для терміналу в Джурджулештах; обмежувати експорт електроенергії з поновлюваних джерел у певні години для захисту національної енергосистеми; підготуватися до початку сільськогосподарського сезону, що передбачає високі витрати дизельного пального.

Влада наголошує, що ситуація залишається керованою і запровадження надзвичайного стану поки не потрібне. Громадян закликають не створювати ажіотаж і не скуповувати масово пальне, дефіциту не прогнозується. Режим підвищеної готовності не вводить жодних обмежень для населення, а це лише превентивний механізм для спрощення роботи держустанов для підготовки необхідних запасів.

Міністр енергетики Італії Джильберто Пікетто-Фратін заявив, що країна може відновити роботу деяких вугільних електростанцій, якщо конфлікт на Близькому Сході призведе до енергетичної кризи.

Тим часом Єврокомісія у четвер, 5 березня, скликає засідання енергетичної цільової групи для обговорення динаміки цін на нафту, з урахуванням ситуації в Ірані та на Близькому Сході.