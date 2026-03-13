В Молдове госучреждения обязали сократить расходы на фоне роста цен на топливо

Правительство Молдовы обязало государственные учреждения строже контролировать расходы и пересмотреть план закупок на 2026 год на фоне роста цен на топливо.

Об этом 13 марта сообщил премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"В условиях напряженной международной экономической ситуации и растущего давления на цены на энергоресурсы и топливо государство должно показать пример финансовой дисциплины и ответственного расходования бюджетных средств", – заявил Мунтяну.

Премьер призвал государственные учреждения строже контролировать расходы и пересмотреть планы закупок на 2026 год.

"Закупки, которые не являются критически необходимыми, сократят минимум на 10%, а расходы на служебный транспорт и количество служебных автомобилей – не менее чем на 20%. Государственные ресурсы необходимо направить туда, где они действительно нужны: на инфраструктуру, работу основных государственных служб и поддержание экономической стабильности", – добавил Мунтяну.

Лидер оппозиционной Партии социалистов, пророссийский экс-президент Игорь Додон заявил, что Молдове следует возобновить закупки российского газа в условиях роста цен на энергоресурсы из-за войны на Ближнем Востоке; в ответ ему привели пример Приднестровья – которое полагается на Россию и постоянно страдает от дефицита.

В начале марта в Молдове одобрили введение режима повышенной готовности в энергетике на 60 дней.