В Молдове госучреждения обязали сократить расходы на фоне роста цен на топливо
Правительство Молдовы обязало государственные учреждения строже контролировать расходы и пересмотреть план закупок на 2026 год на фоне роста цен на топливо.
Об этом 13 марта сообщил премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.
"В условиях напряженной международной экономической ситуации и растущего давления на цены на энергоресурсы и топливо государство должно показать пример финансовой дисциплины и ответственного расходования бюджетных средств", – заявил Мунтяну.
Премьер призвал государственные учреждения строже контролировать расходы и пересмотреть планы закупок на 2026 год.
"Закупки, которые не являются критически необходимыми, сократят минимум на 10%, а расходы на служебный транспорт и количество служебных автомобилей – не менее чем на 20%. Государственные ресурсы необходимо направить туда, где они действительно нужны: на инфраструктуру, работу основных государственных служб и поддержание экономической стабильности", – добавил Мунтяну.
Лидер оппозиционной Партии социалистов, пророссийский экс-президент Игорь Додон заявил, что Молдове следует возобновить закупки российского газа в условиях роста цен на энергоресурсы из-за войны на Ближнем Востоке; в ответ ему привели пример Приднестровья – которое полагается на Россию и постоянно страдает от дефицита.
В начале марта в Молдове одобрили введение режима повышенной готовности в энергетике на 60 дней.