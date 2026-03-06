У владі Молдови відповіли Додону, який закликає відновити закупівлі газу у РФ

Лідер опозиційної Партії соціалістів, проросійський експрезидент Ігор Додон заявив, що Молдові слід відновити закупівлі російського газу в умовах зростання цін на енергоресурси через війну на Близькому Сході; у відповідь йому навели приклад Придністров’я – яке покладається на Росію і постійно потерпає від дефіциту.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

6 березня Додон у своїх соцмережах заявив, що влада Молдови мала би "терміново почати перемовини з Росією" щодо придбання природного газу, оскільки, на його думку, ситуація на енергетичному ринку Європи буде лише погіршуватися, ціни зростатимуть і всі будуть дбати передусім про свої інтереси.

"Прикладом є Угорщина, яка цими днями провела перемовини з Росією і отримала гарантії постачання… Керівництво цієї країни діє прагматично, ставлячи на перше місце енергетичну безпеку та інтереси своїх громадян. Цим самим має займатися і влада Молдови", – заявив Ігор Додон.

Спікер парламенту Ігор Гросу після заяв Додона закликав його подивитися на становище невизнаного Придністров’я, де вже місяцями триває надзвичайна ситуація в економіці через дефіцит газу.

"Лівий берег, як і раніше, залежний від російського газу. Вони моляться і дивляться на годинник, очікуючи наступну партію. Ось що нам пропонує цей пан. Ми не хочемо бути залежними, не хочемо, щоб РФ шантажувала нас. Слава богу, ми запам’ятали урок: якщо залежати лише від Росії, серед зими вона може без пояснень відімкнути вам газ", – прокоментував спікер.

У Міністерстві енергетики зазначили, що зараз Молдова купує газ на вільному ринку з різних джерел, обираючи вигідні ціни, і необхідні обсяги на березень вже забезпечені.

У відомстві нагадали також, що Росія в односторонньому порядку зупинила постачання газу до Молдови і тоді довелося вживати заходів.

"Навіть якщо є пропозиції з Росії, вони не обов’язково вигідніші, ніж ціни на європейському ринку. Нашим пріоритетом залишається забезпечення стабільного постачання природного газу споживачам, у безпечних умовах та за конкурентними цінами", – додали у міністерстві.

Нагадаємо, Кишинів пропонував підтримку Придністров’ю на тлі енергетичної кризи, але з умовою, що для цього Тирасполь має прийняти пропозицію про реінтеграцію.

В уряді Молдови прогнозують постійні проблеми з газом у Придністров’ї – доки там не відмовляться від "російської" схеми.