"Стратегічна необхідність": уряд Швейцарії закликає населення підтримати нову угоду з ЄС

Уряд Швейцарії заявив, що стабільні відносини з ЄС є стратегічною необхідністю для країни, намагаючись переконати населення у важливості тісніших зв’язків із блоком напередодні загальнонаціонального референдуму.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.

Для того, щоб підкреслити серйозність моменту, у п’ятницю перед пресою виступили одразу троє з семи членів Федеральної ради (уряду) Швейцарії.

Міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс наголосив, що ця угода є фундаментом "для нашого добробуту, безпеки та майбутнього країни".

Міністр юстиції Беат Янс вказав на погіршення геополітичної ситуації як на причину для зміцнення відносин з Брюсселем.

Угода, яку нещодавно офіційно підписали президент Швейцарії Гі Пармелен та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, має пройти процедуру схвалення через народне голосування.

Питання відносин з ЄС завжди було чутливим для Швейцарії – єдиної великої економіки Центральної Європи, яка не є членом Союзу. Референдум очікується не раніше наступного року, і його результат поки що залишається непередбачуваним.

Головним пунктом критики угоди є вимога до Швейцарії імплементувати частину європейського законодавства. Опоненти, серед яких впливові мільярдери зі сфери прямих інвестицій, вважають це прямим ударом по національному суверенітету.

Нагадаємо, Швейцарія та Європейський Союз у грудні 2024 року оприлюднили нову угоду про оновлення двосторонніх відносин.

Угода охоплює всі сфери – від електроенергії до державної допомоги, транспорту та свободи пересування, а також фінансовий внесок Швейцарії в ЄС.

Переговори сторін про оновлення двосторонніх відносин почались у березні 2024 року та включали понад 200 переговорних зустрічей

