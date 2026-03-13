"Стратегическая необходимость": правительство Швейцарии призывает население поддержать соглашение с ЕС

Правительство Швейцарии заявило, что стабильные отношения с ЕС являются стратегической необходимостью для страны, пытаясь убедить население в важности более тесных связей с блоком накануне общенационального референдума.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg.

Чтобы подчеркнуть серьезность момента, в пятницу перед прессой выступили сразу трое из семи членов Федерального совета (правительства) Швейцарии.

Министр иностранных дел Игнацио Кассис подчеркнул, что это соглашение является фундаментом "для нашего благосостояния, безопасности и будущего страны".

Министр юстиции Беат Янс указал на ухудшение геополитической ситуации как на причину для укрепления отношений с Брюсселем.

Соглашение, которое недавно официально подписали президент Швейцарии Ги Пармелен и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, должно пройти процедуру одобрения путем народного голосования.

Вопрос отношений с ЕС всегда был чувствительным для Швейцарии – единственной крупной экономики Центральной Европы, которая не является членом Союза. Референдум ожидается не раньше следующего года, и его результат пока остается непредсказуемым.

Главным пунктом критики соглашения является требование к Швейцарии имплементировать часть европейского законодательства. Оппоненты, среди которых влиятельные миллиардеры из сферы прямых инвестиций, считают это прямым ударом по национальному суверенитету.

Напомним, Швейцария и Европейский Союз в декабре 2024 года обнародовали новое соглашение об обновлении двусторонних отношений.

Соглашение охватывает все сферы – от электроэнергии до государственной помощи, транспорта и свободы передвижения, а также финансовый вклад Швейцарии в ЕС.

Переговоры сторон об обновлении двусторонних отношений начались в марте 2024 года и включали более 200 переговорных встреч