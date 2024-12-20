ЄС та Швейцарія завершили переговори про оновлення двосторонніх відносин

Європейська комісія та Швейцарія у пʼятницю, 20 грудня, підтвердили завершення переговорів про перегляд двосторонніх угод, спрямований на "поглиблення та розширення" їхніх відносин.

Про це повідомили в Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Перегляд відносин Швейцарії та Євросоюзу охопив широке коло угод, зокрема п'ять угод про доступ до внутрішнього ринку ЄС – про повітряний і наземний транспорт, вільний рух, відповідність стандартам ЄС і торгівлю сільськогосподарською продукцією.

Інші домовленості передбачають створення Спільної зони безпеки харчових продуктів Швейцарії та ЄС, доступ Берна до європейського ринку електроенергії та медичних послуг, а також його участь у кількох програмах ЄС на кшталт Erasmus+ та "Горизонт Європа".

Реклама:

Зрештою, окрема угода стосуватиметься участі Швейцарії в окремих проєктах Європейського космічного агентства.

"Сьогоднішній день відкриває новий розділ у нашому партнерстві, оскільки ми піднімаємо нашу співпрацю на новий рівень і модернізуємо фундамент наших міцних відносин", – прокоментувала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

ЄС і Швейцарія є близькими сусідами з міцними транскордонними зв'язками. ЄС є головним торговельним партнером Швейцарії, а Швейцарія – четвертим за величиною партнером ЄС.

Близько півтора мільйона громадян ЄС проживають у Швейцарії, а близько 450 000 швейцарських громадян – в ЄС. Кілька сотень тисяч громадян ЄС щодня перетинають кордон для поїздок на роботу.

Переговори сторін про оновлення двосторонніх відносин почались у березні 2024 року та включали понад 200 переговорних зустрічей.

Перед цим швейцарський уряд затвердив новий мандат на переговори з Брюсселем щодо модернізації відносин країни з Євросоюзом.