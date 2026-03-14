Трамп заявив про масоване бомбардування стратегічного іранського острова

Президент США Дональд Трамп повідомив про те, що американські військові завдали масованого удару по стратегічно важливому для експорту іранської нафти острову Харг.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп зазначив, що цього разу нафтові об'єкти на острові не були мішенню, але попередив, що вони стануть нею, якщо Іран не припинить свої напади на кораблі в протоці.

"Кілька хвилин тому за моєю вказівкою Центральне командування США здійснило одне з найпотужніших бомбардувань в історії Близького Сходу і повністю знищило всі військові об'єкти на острові Харг, коронній перлині Ірану", – написав Трамп.

"З міркувань пристойності я вирішив НЕ знищувати нафтову інфраструктуру на острові. Однак, якщо Іран або хтось інший зробить що-небудь, щоб перешкодити вільному і безпечному проходженню суден через Ормузьку протоку, я негайно перегляну це рішення", – додав він.

На стратегічному острові розташовані ключові об'єкти Ірану з експорту нафти. 80-90 відсотків іранської нафти експортується з острова.

Білий дім розглядав наземну операцію з захоплення острова як один з багатьох варіантів, запропонованих Пентагоном напередодні війни з Іраном.

Трамп закликав іранських військових скласти зброю, "і врятувати те, що залишилося від їхньої країни, а це не так вже й багато!"

Дональд Трамп раніше заявив, що Сполучені Штати "повністю знищують" терористичний режим Ірану, а також анонсував нові удари.

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що військовий потенціал Ірану був значно ослаблений після тривалої кампанії ударів, здійснених Сполученими Штатами та Ізраїлем.