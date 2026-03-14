Трамп заявил о массированной бомбардировке стратегического иранского острова

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что американские военные нанесли массированный удар по стратегически важному для экспорта иранской нефти острову Харг.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп отметил, что на этот раз нефтяные объекты на острове не были мишенью, но предупредил, что они станут ею, если Иран не прекратит свои нападения на корабли в проливе.

"Несколько минут назад по моему указанию Центральное командование США осуществило одну из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока и полностью уничтожило все военные объекты на острове Харг, коронной жемчужине Ирана", – написал Трамп.

"Из соображений приличия я решил НЕ уничтожать нефтяную инфраструктуру на острове. Однако, если Иран или кто-то другой сделает что-либо, чтобы помешать свободному и безопасному прохождению судов через Ормузский пролив, я немедленно пересмотрю это решение", – добавил он.

На стратегическом острове расположены ключевые объекты Ирана по экспорту нефти. 80-90 процентов иранской нефти экспортируется с острова.

Белый дом рассматривал наземную операцию по захвату острова как один из многих вариантов, предложенных Пентагоном в преддверии войны с Ираном.

Трамп призвал иранских военных сложить оружие, "и спасти то, что осталось от их страны, а это не так уж и много!"

Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты "полностью уничтожают" террористический режим Ирана, а также анонсировал новые удары.

Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что военный потенциал Ирана был значительно ослаблен после длительной кампании ударов, осуществленных Соединенными Штатами и Израилем.