Глава Пентагону: кількість ракет Ірану скоротилася на 90%, ударних дронів – на 95%

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив у п'ятницю, що військовий потенціал Ірану був значно ослаблений після тривалої кампанії ударів, здійснених Сполученими Штатами та Ізраїлем.

Про це він сказав під час пресбрифінгу в Пентагоні, цитує CNN, пише "Європейська правда".

"Іран не має протиповітряної оборони, Іран не має військово-повітряних сил, Іран не має військово-морського флоту", – сказав Гегсет.

"Кількість їхніх ракет скоротилася на 90%", – заявив він. "Кількість їхніх ударних безпілотників вчора скоротилася на 95%, і, як бачить світ, вони демонструють відчайдушні дії в Ормузькій протоці, з чим ми впораємося", – додав він.

За словами Гегсета, американські та ізраїльські сили завдали тисячі ударів по іранських цілях.

"Наші військово-повітряні сили і ізраїльські ВПС завдали понад 15 тисяч ударів по ворожих цілях. Це значно більше тисячі на день", – сказав глава Пентагону.

"Ми плануємо розгромити, знищити, вивести з ладу весь їхній значний військовий потенціал такими темпами, яких світ ще ніколи не бачив", – сказав він, додавши: "Незабаром, і дуже скоро, всі оборонні компанії Ірану будуть знищені".

ЗМІ писали, що Трамп під час віртуальної зустрічі лідерів "Групи семи" заявив їм, що Іран готується оголосити капітуляцію.

Також писали, що радники президента США нібито закликають його швидше згортати війну, побоюючись, що затяжний конфлікт та стрибок цін на нафту спричинять політичну реакцію та вплинуть на вибори до Конгресу.