Трамп оголосив про нищівні удари по Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати "повністю знищують" терористичний режим Ірану, а також анонсував нові удари.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Американський президент стверджує, що військово-морські сили Ірану знищені, а військово-повітряних сил країни "більше не існує".

"Ракети, дрони та все інше знищується, а їхніх лідерів стерто з лиця землі. У нас є безпрецедентна вогнева міць, необмежені запаси боєприпасів і достатньо часу – подивіться, що сьогодні станеться з цими божевільними негідниками", – написав він.

ЗМІ писали, що Трамп під час віртуальної зустрічі лідерів "Групи семи" заявив їм, що Іран готується оголосити капітуляцію.

Також писали, що радники президента США нібито закликають його швидше згортати війну, побоюючись, що затяжний конфлікт та стрибок цін на нафту спричинять політичну реакцію та вплинуть на вибори до Конгресу.