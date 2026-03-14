Литва передасть Україні обладнання для ремонту енергосистеми на 160 000 євро

Литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid виділить гуманітарну допомогу енергетичному сектору України на суму майже 160 000 євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Про своє рішення затвердити лютневе рішення ради директорів про укладення договорів на надання гуманітарної допомоги з суб'єктами, що працюють в Україні, компанія оголосила на Вільнюській фондовій біржі Nasdaq у п'ятницю.

"Мета використання гуманітарної допомоги – відновлення українських енергетичних об'єктів, які постраждали від війни", – повідомляє Litgrid.

Згідно із заявою компанії, договір буде укладено із суб'єктами, які працюють в Україні та відповідають вимогам Закону про співробітництво з метою розвитку та гуманітарної допомоги, а також іншим вимогам, встановленим у законах.

До переліку обладнання, що передається Україні, входять газові вимикачі, ізолятори, трансформатори, опори та лінійна арматура.

Як повідомлялося, Німеччина підготувала обладнання зі своїх списаних електростанцій та невдовзі відправить його Україні, щоб підтримати українську інфраструктуру після російських ударів.

В лютому міінстр енергетики Денис Шмигаль повідомляв, що Україна домовилась про отримання виведеного з експлуатації обладнання шести європейських ТЕЦ та ТЕС для українських станцій.

Раніше українська делегація відвідала кілька країн Східної Європи у пошуках старих ТЕС і ТЕЦ.