Литва передаст Украине оборудование для ремонта энергосистемы на 160 000 евро

Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid выделит гуманитарную помощь энергетическому сектору Украины на сумму почти 160 000 евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

О своем решении утвердить февральское решение совета директоров о заключении договоров на оказание гуманитарной помощи с субъектами, работающими в Украине, компания объявила на Вильнюсской фондовой бирже Nasdaq в пятницу.

"Цель использования гуманитарной помощи – восстановление украинских энергетических объектов, пострадавших от войны", – сообщает Litgrid.

Согласно заявлению компании, договор будет заключен с субъектами, которые работают в Украине и соответствуют требованиям Закона о сотрудничестве с целью развития и гуманитарной помощи, а также другим требованиям, установленным в законах.

В перечень оборудования, передаваемого Украине, входят газовые выключатели, изоляторы, трансформаторы, опоры и линейная арматура.

Как сообщалось, Германия подготовила оборудование из своих списанных электростанций и вскоре отправит его Украине, чтобы поддержать украинскую инфраструктуру после российских ударов.

В феврале миинстр энергетики Денис Шмыгаль сообщал, что Украина договорилась о получении выведенного из эксплуатации оборудования шести европейских ТЭЦ и ТЭС для украинских станций.

Ранее украинская делегация посетила несколько стран Восточной Европы в поисках старых ТЭС и ТЭЦ.