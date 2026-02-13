Українська делегація відвідала кілька країн Східної Європи у пошуках старих ТЕС і ТЕЦ

Представники України активно шукають у країнах Східної Європи ТЕС і ТЕЦ радянського зразка задля створення резерву для відновлення пошкоджених ударами РФ об’єктів критичної інфраструктури.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", про це повідомив перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, триває робота з партнерами з пошуку старих ТЕС і ТЕЦ радянського типу у Східній Європі.

"Знаходимо такі об’єкти, спільно з інженерами та енергетиками українських компаній та станцій проводимо оцінку, інвентаризацію, аналіз і забираємо цілими блоками обладнання, яке дає нам можливість здійснювати заміну. У нас є ціла низка таких об’єктів", – сказав Шмигаль на "Годині запитань" до уряду у Верховній Раді у п’ятницю.

За його словами, українська делегація минулого тижня побувала у кількох східноєвропейських країнах, "з якими будемо реалізовувати цей план".

Шмигаль наголосив, що зараз уряд та Міненерго фокусуються на створенні резерву обладнання для оперативного відновлення після атак росіян, для чого використовують всі можливі варіанти, в тому числі залучення коштів до Фонду підтримки енергетики.

Водночас він зауважив, що виготовлення нового обладнання – тривалий процес.

Як повідомлялося, європейська комісарка з готовності та кризового менеджменту Аджа Лябіб приїхала до Києва та навідалася до квартири сім’ї, яка живе без опалення кілька тижнів.

Напередодні Київ отримав від Європейського Союзу ще одну партію генераторів – 323 одиниці.