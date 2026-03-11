Німеччина готує до відправки Україні обладнання зі старих електростанцій 

Німеччина підготувала обладнання зі своїх списаних електростанцій та невдовзі відправить його Україні, щоб підтримати українську інфраструктуру після російських ударів.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль після зустрічі з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер, пише "Європейська правда".

Він подякував Німеччині за постійну підтримку в енергетичному секторі, зокрема, цієї зими.

За його словами, на зустрічі йшлося про постачання обладнання, необхідного для ремонтів енергооб’єктів – зокрема, зі списаних німецьких станцій.

"Запланована частина обладнання вже демонтована та підготовлена до відправки. Очікуємо на отримання його найближчим часом", – повідомив Шмигаль.

Він додав, що Україна також розраховує на рішення щодо розбору й передачі устаткування з інших німецьких енергооб’єктів.

Також Шмигаль наголосив, що ключовим пріоритетом для України є отримання кредиту від ЄС на суму 90 млрд євро. З них 5 млрд євро планують залучити на нагальні потреби в енергетиці у 2026 році.

"Це критично необхідно для підготовки до наступної зими. Розраховуємо на підтримку Німеччини в цьому питанні", – зауважив міністр.

В лютому Шмигаль повідомляв, що Україна домовилась про отримання виведеного з експлуатації обладнання шести європейських ТЕЦ та ТЕС для українських станцій.

Раніше українська делегація відвідала кілька країн Східної Європи у пошуках старих ТЕС і ТЕЦ.