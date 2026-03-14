Україна отримала від Люксембургу 2 сучасних пожежно-рятувальні автомобілі

Підрозділи ДСНС отримали два сучасні спеціалізовані пожежно-рятувальні автомобілі, передані компанією North Defence у співпраці з Міністерством оборони Великого Герцогства Люксембург.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook, передає "Європейська правда".



"Ця техніка поповнить парк рятувальників Полтавщини, допомагаючи їм оперативніше реагувати на надзвичайні ситуації та ефективніше виконувати рятувальні завдання", – йдеться у повідомленні.





Церемонія передачі техніки відбулася за участі голови ДСНС Андрія Даника та уповноваженого представника Міністерства оборони Люксембургу, генерального директора компанії North Defence Олівера Норса.

Голова ДСНС подякував міжнародним партнерам за солідарність та практичну допомогу. Він наголосив, що така підтримка є яскравим прикладом ефективної міжнародної співпраці, коли об’єднані зусилля держав, бізнесу та благодійних організацій допомагають посилювати можливості українських рятувальників.

