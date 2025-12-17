Люксембург вніс 10 мільйонів євро для підтримки енергетики України

Люксембург спрямував черговий внесок у розмірі 10 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України.

Про це повідомили у Міненерго України, пише "Європейська правда".

Це вже третій фінансовий внесок країни на підтримку відновлення української енергетичної інфраструктури.

"Ця допомога дає змогу оперативно відновлювати пошкоджені об’єкти та забезпечувати електропостачання для споживачів", – зазначив заступник міністра енергетики Роман Андарак.

У 2024 році Люксембург перерахував 2 мільйони євро, а в червні 2025 року – ще 10 мільйонів євро.

Залучені кошти, зокрема, були спрямовані на відновлення енергооб’єктів у Харківській області, що постраждали внаслідок російських атак.

Нещодавно Люксембург закликав "креативно" підтримати Україну на тлі мирних перемовин.

Також у Люксембурзі закликали тиснути на РФ та підтримувати Україну після війни.