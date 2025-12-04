Люксембург закликає "креативно" підтримати Україну на тлі мирних перемовин

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель у контексті мирних зусиль, які зараз тривають щодо російсько-української війни, закликав шукати шляхи креативної підтримки України.

Про це він сказав під час виступу на зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів ОБСЄ, повідомляє "Європейська правда".

Беттель зауважив, що поки тривають мирні зусилля, "ми не знаємо", що буде далі, та змушені "просто чекати". У цьому контексті він закликав підтримати Україну, щоб зробити її позицію сильнішою.

"Ми маємо усвідомлювати, що якщо ми не підтримаємо Україну зараз, то найбільшим бажанням Росії буде максимально її ослабити, наскільки це можливо. Якщо можливо, поставити її на коліна", – сказав Беттель.

Він додав, що Росія зацікавлена у тому, аби мирна пропозиція з Вашингтона була слабкою.

"Тому зараз важливіше, ніж будь-коли, підтримати Україну. Ми маємо бути інноваційними, ми маємо бути креативними, ми маємо знайти рішення, як ми можемо її підтримати. Я думаю, що це дійсно моє найбільше бажання", – сказав Беттель.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія регулярно порушує принципи ОБСЄ, тому їй не місце за столом організації.

Зазначимо, глава МЗС України Андрій Сибіга у своєму виступі у Відні заявляв, що Росії не місце за столом ОБСЄ.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров відсутній на цьогорічній міністерській зустрічі ОБСЄ, РФ представляє його заступник Александр Глушко.

