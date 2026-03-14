Украина получила от Люксембурга 2 современных пожарно-спасательных автомобиля

Подразделения ГСЧС получили два современных специализированных пожарно-спасательных автомобиля, переданные компанией North Defence в сотрудничестве с Министерством обороны Великого Герцогства Люксембург.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook, передает "Европейская правда".

"Эта техника пополнит парк спасателей Полтавщины, помогая им оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и эффективнее выполнять спасательные задачи", – говорится в сообщении.

Церемония передачи техники состоялась при участии председателя ГСЧС Андрея Даника и уполномоченного представителя Министерства обороны Люксембурга, генерального директора компании North Defence Оливера Норса.

Председатель ГСЧС поблагодарил международных партнеров за солидарность и практическую помощь. Он подчеркнул, что такая поддержка является ярким примером эффективного международного сотрудничества, когда объединенные усилия государств, бизнеса и благотворительных организаций помогают усиливать возможности украинских спасателей.

