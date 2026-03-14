У Греції заявили про атаку на танкер під їхнім прапором у Чорному морі біля Новоросійська

Танкер під грецьким прапором нібито був атакований біля російського порту Новоросійськ у Чорному морі рано вранці в суботу.

Про це повідомив міністр судноплавства Греції Васіліс Кікіліас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Кікіліас сказав, що судно було атаковане рано вранці за межами російського порту Новоросійськ.

Екіпаж з 24 моряків, серед яких 10 греків, 13 філіппінців і 1 румун, за його словами, перебуває у доброму стані. Танкер, який зазнав лише матеріальних збитків внаслідок страйку, був зафрахтований американським нафтовим гігантом Chevron.

Міністерство судноплавства заявило, що танкер Maran Homer вийшов з порту Салоніки і прямував до Новоросійська.

Кікіліас сказав, що удар може бути пов'язаний з напруженістю в регіоні і нещодавніми рішеннями, що дозволяють обмежене транспортування російської нафти.

"Передбачається, що цей удар є частиною тиску, який чинять країни регіону, і, можливо, він також пов'язаний з рішеннями, які були прийняті, щоб частково дозволити транспортування російської нафти протягом місяця", – сказав він.

Міністр повідомив, що поінформував про інцидент прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса та міністра закордонних справ Георгіоса Герапетрітіса.

За словами Кікіліаса, Греція підніме це питання на рівні Європейської Ради, якщо це буде необхідно, назвавши "неприйнятним і дуже небезпечним" напади на судна, що плавають під грецьким прапором або мають грецькі екіпажі.

Нагадаємо, танкер Arctic Metagaz під російським прапором, який перевозить скраплений природний газ, загорівся у Середземному морі на початку березня. Судно Arctic Metagaz перебуває під санкціями США та Великої Британії за перевезення СПГ з російських терміналів в Арктиці до Китаю.

Нагадаємо, Швеція у четвер зупинила у своїх водах танкер, який може належати до "тіньового флоту" Росії.