Reuters: у Середземному морі загорівся російський танкер з СПГ

Танкер Arctic Metagaz під російським прапором, який перевозить скраплений природний газ, загорівся у Середземному морі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Судно Arctic Metagaz перебуває під санкціями США та Великої Британії за перевезення СПГ з російських терміналів в Арктиці до Китаю.

Танкер востаннє повідомляв про своє місцеперебування біля узбережжя Мальти в понеділок.

Одне з джерел, не надаючи доказів, повідомило, що судно, можливо, було атаковано військовим безпілотником, атаку здійснила Україна.

Збройні сили Мальти заявили, що отримали повідомлення про пожежу та прибули до судна.

Там заявили, що екіпаж судна був знайдений у безпеці в рятувальному човні в пошуково-рятувальному регіоні Лівії.

Reuters звернулося за коментарем до Служби безпеки України.

Як повідомляла "Європейська правда", минулого тижня бельгійська армія, за допомоги французьких військових гелікоптерів, затримала у Північному морі нафтовий танкер Ethera, що належить російському "тіньовому флоту".

Судно під прапором Гвінеї було перехоплене бельгійськими збройними силами в Північному морі ввечері 28 лютого, після чого було перенаправлене в територіальні води Бельгії і затримане в порту Зебрюгге.

Прокуратура Бельгії розпочала розслідування проти затриманого танкера "тіньового флоту" РФ.