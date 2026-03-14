В Греции заявили об атаке на танкер под их флагом в Черном море возле Новороссийска

Танкер под греческим флагом якобы был атакован возле российского порта Новороссийск в Черном море рано утром в субботу.

Об этом сообщил министр судоходства Греции Василис Кикилиас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Кикилиас сказал, что судно было атаковано рано утром за пределами российского порта Новороссийск.

Экипаж из 24 моряков, среди которых 10 греков, 13 филиппинцев и 1 румын, по его словам, находится в хорошем состоянии. Танкер, который понес только материальный ущерб в результате забастовки, был зафрахтован американским нефтяным гигантом Chevron.

Министерство судоходства заявило, что танкер Maran Homer вышел из порта Салоники и направлялся в Новороссийск.

Кикилиас сказал, что удар может быть связан с напряженностью в регионе и недавними решениями, разрешающими ограниченную транспортировку российской нефти.

"Предполагается, что этот удар является частью давления, которое оказывают страны региона, и, возможно, он также связан с решениями, которые были приняты, чтобы частично разрешить транспортировку российской нефти в течение месяца", – сказал он.

Министр сообщил, что проинформировал об инциденте премьер-министра Кириакоса Мицотакиса и министра иностранных дел Георгиоса Герапетритиса.

По словам Кикилиаса, Греция поднимет этот вопрос на уровне Европейского Совета, если это будет необходимо, назвав "неприемлемым и очень опасным" нападения на суда, плавающие под греческим флагом или имеющие греческие экипажи.

