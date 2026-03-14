У Бундестазі закликали переглянути норми носіння волосся та бороди для військових

Парламентський уповноважений у справах збройних сил Німеччини Хеннінг Отте закликає до більш чітких правил щодо зовнішнього вигляду солдатів Бундесверу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Правила носіння волосся і бороди важливі для повсякденних обов'язків військовослужбовців, і їх слід було б запровадити вже давно", – сказав Отте.

Після рішення Федерального адміністративного суду у 2019 році Міністерство оборони не змогло видати новий указ. Старший сержант подав позов, оскільки, на відміну від жінок, йому не дозволялося носити довге волосся. Хоча Перший сенат з питань військової служби Федерального адміністративного суду відхилив його скаргу, судді постановили, що постанова потребує перегляду в "розумні строки".

"Наші солдати чекають на нову правову основу вже більше семи років, – критикує Отте. "Той факт, що військовослужбовці Бундесверу все ще змушені дотримуватися застарілого положення, викликає все більше обурення і, на мою думку, є неприйнятним", – додав він.

Нове положення має бути "сучасним і адекватно враховувати як військову функціональність, так і законні індивідуальні потреби наших солдатів", сказав Отте.

Речник Міністерства оборони повідомив, що перегляд статуту служби щодо зовнішнього вигляду ще не завершено.

