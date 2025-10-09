У Польщі готують план боротьби з ожирінням у військових

Віцепрем'єр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що готується план щодо поліпшення здоров'я польських військовослужбовців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що готується спеціальний план тренувань для польської армії, мета якого – поліпшити загальну фізичну форму солдатів.

Як повідомляє польська радіостанція з посиланням на дослідження Військового медичного інституту, стан здоров'я частини польських солдатів залишає бажати кращого.

Зазначається, що однією з найсерйозніших проблем у польській армії є надмірна вага – вона стосується 58% солдатів старше 50 років.

Ще більш тривожними є дані про шкідливі звички – понад 46% польських солдатів курять сигарети. Це найгірший показник у всьому НАТО. Для порівняння, серед американських солдатів частка курців не перевищує 20%.

Голова Бюро національної безпеки Польщі (BBN) Славомір Ценкевич, відповідаючи на питання в програмі Polsat "Гість подій", визнав, що в польській армії є "генерали з животами".

На думку Ценкевича, польська армія повинна брати приклад з американської, особливо в питаннях фізичної культури. Таким чином він послався на висловлювання міністра оборони США Піта Гегсета, який заявив, що "абсолютно неприйнятно бачити товстих генералів і адміралів у залах Пентагону".

Як зазначив інструктор з виживання Павло Шлендак, погана фізична форма частини солдатів є відображенням сучасного способу життя. "Це вже покоління, яке сидить за телефонами, комп'ютерами і має проблеми з фізичною формою. Хлопці не дуже сильні", – сказав він в інтерв'ю Polsat.

У свою чергу, полковник професор Павло Кшесинський з Військового медичного інституту звернув увагу, що на здоров'я солдатів також впливають стрес і складна геополітична ситуація, які сприяють погіршенню фізичної форми.

Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш запевнив, що відомство працює над поліпшенням умов життя солдатів.

"Нехай Ценкевич буде спокійний. У нас є іспити з фізкультури для всіх, у тому числі для найважливіших командирів і генералів. Під час мого перебування на посаді ми розпочали створення медичних підрозділів. Мої попередники цим не займалися, тому прошу не хвилюватися", – сказав він в ефірі Polsat.

Наразі польська армія налічує 215 тисяч солдатів, у тому числі понад 150 тисяч професійних. Міністерство оборони оголошує, що поліпшення фізичної підготовки військовослужбовців стане одним із пріоритетів відомства, і "армія знову стане армією".

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет наприкінці вересня розкритикував "товстих генералів" та ініціативи щодо різноманітності, які, за його словами, призвели до десятиліть занепаду армії.

Він сказав, що всі тести на фізичну підготовку будуть встановлені тільки для чоловіків, і наголосив на важливості дотримання стандартів догляду за собою.

"Ера непрофесійного зовнішнього вигляду закінчилася. Більше ніяких бороданів", – сказав Гегсет аудиторії, яка сиділа в тиші.