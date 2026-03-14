В Бундестаге призвали пересмотреть нормы ношения волос и бороды для военных

Парламентский уполномоченный по делам вооруженных сил Германии Хеннинг Отте призывает к более четким правилам относительно внешнего вида солдат Бундесвера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Правила ношения волос и бороды важны для повседневных обязанностей военнослужащих, и их следовало бы ввести уже давно", – сказал Отте.

После решения Федерального административного суда в 2019 году Министерство обороны не смогло издать новый указ. Старший сержант подал иск, поскольку, в отличие от женщин, ему не разрешалось носить длинные волосы. Хотя Первый сенат по вопросам военной службы Федерального административного суда отклонил его жалобу, судьи постановили, что постановление требует пересмотра в "разумные сроки".

"Наши солдаты ждут новой правовой основы уже более семи лет, – критикует Отте. "Тот факт, что военнослужащие Бундесвера все еще вынуждены придерживаться устаревшего положения, вызывает все большее возмущение и, по моему мнению, является неприемлемым", – добавил он.

Новое положение должно быть "современным и адекватно учитывать как военную функциональность, так и законные индивидуальные потребности наших солдат", сказал Отте.

Представитель Министерства обороны сообщил, что пересмотр устава службы по внешнему виду еще не завершен.

