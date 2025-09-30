Глава Пентагону скликав сотні вищих офіцерів, щоб покритикувати "товстих генералів" і гендер

Міністр оборони США Піт Гегсет розкритикував "товстих генералів" та ініціативи щодо різноманітності, які, за його словами, призвели до десятиліть занепаду армії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

До Гегсета, колишнього ведучого Fox News, приєднався президент США Дональд Трамп, сам колишній ведучий реаліті-шоу, на заході в штаті Вірджинія, який мав характер телевізійного шоу, де генерали і адмірали були зібрані в найкоротші терміни.

"Нерозумні та безрозсудні політичні лідери встановили неправильний напрямок компасу, і ми збилися зі шляху", – сказав він.

Виступаючи перед аудиторією, повною вищого керівництва, викликаного з усього світу без пояснення причин, Гегсет виправдовував свої звільнення флагманських офіцерів, серед яких були темношкірий генерал США і жінка-адмірал ВМС. Він сказав, що офіцери, яких він звільнив, були частиною зламаної культури.

Він пообіцяв радикальні зміни в тому, як розглядаються скарги на дискримінацію і як розслідуються звинувачення в правопорушеннях у Пентагоні.

"Якщо слова, які я говорю сьогодні, змушують ваші серця завмирати, тоді ви повинні зробити благородну річ і піти у відставку", – сказав Гегсет.

Гегсет розкритикував зовнішній вигляд солдатів з надмірною вагою, сказавши: "Абсолютно неприйнятно бачити товстих генералів і адміралів у залах Пентагону".

Він сказав, що всі тести на фізичну підготовку будуть встановлені тільки для чоловіків, і наголосив на важливості дотримання стандартів догляду за собою.

"Ера непрофесійного зовнішнього вигляду закінчилася. Більше ніяких бороданів", – сказав Гегсет аудиторії, яка сиділа в тиші.

Трамп же розпочав свою промову, яка тривала більше години, з жарту, вийшовши на сцену і сказавши: "Якщо вам не подобається те, що я говорю, ви можете покинути залу. Звісно, разом з вашим званням, разом з вашим майбутнім".

Він повторив слова Гегсета, коли звернув увагу на його опозицію до ініціатив щодо різноманітності.

"Заслуги. Все ґрунтується на заслугах. Ви всі засновані на заслугах. Ми не дозволимо, щоб хтось зайняв ваше місце з політичних причин, тому що вони політкоректні, а ви ні", – сказав Трамп.

"Я з вами. Я підтримую вас, і як президент, я прикриваю вас на 100%", – сказав Трамп.

Аудиторія була заповнена офіційними особами у формі, які сиділи перед сценою з великим американським прапором, кафедрою і дошками з написами: "Сила. Служіння. Америка".

Американські військові повинні бути аполітичними, вірними Конституції США і незалежними від будь-якої партії чи політичного руху. Це створює тиск на командирів, щоб вони не реагували на відверто політичні коментарі Трампа чи Гегсета.

Минулого тижня Гегсет дав розпорядження сотням генералів і адміралів збройних сил США в найкоротші терміни зібратися на базі морської піхоти у Вірджинії, не пояснюючи причин.

У ЗМІ відзначили, що зустріч призначена перед останнім днем фінансового року і перед можливим "шатдауном".

Варто зазначити, що 5 вересня американський президент Дональд Трамп підписав виконавчий указ про надання Міністерству оборони США додаткової назви – "Міністерство війни" (Department of war).

Відтепер міністр оборони США уповноважений використовувати додатковий титул – міністр війни – і може бути визнаний за цим титулом в офіційному листуванні, публічних комунікаціях, урочистих заходах та нестатутних документах виконавчої влади.

