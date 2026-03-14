У Німеччині 15-річний хлопець викрав громадський автобус, щоб покатати дівчину
15-річний хлопець викрав громадський автобус у німецькому місті Вісбаден і поїхав на ньому до Карлсруе в сусідній землі Баден-Вюртемберг.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.
Пробіг автобуса склав близько 150 кілометрів.
За даними поліції, 14-річна подруга хлопця також перебувала на борту автобуса, коли поліцейський патруль зупинив транспортний засіб у Карлсруе.
Хлопець взяв під контроль повністю заправлений автобус за допомогою майстер-ключа в п'ятницю вранці, коли він був припаркований на стоянці у Вісбадені.
Спочатку було незрозуміло, як майстер-ключ опинився у підлітка. Транспортний засіб був повернутий неушкодженим оператору автобуса, а 15-річний підліток був переданий його опікунам.
Хоча співробітники перевізника помітили зникнення автобуса рано вранці, в поліцію про крадіжку було повідомлено лише близько півночі, оскільки спочатку вони припустили, що водій просто сів не в той транспортний засіб.
Проти підлітка порушено кримінальну справу за крадіжку і водіння без прав.
