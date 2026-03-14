В Германии 15-летний парень угнал общественный автобус, чтобы покатать девушку

15-летний парень угнал общественный автобус в немецком городе Висбаден и поехал на нем в Карлсруэ в соседней земле Баден-Вюртемберг.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Пробег автобуса составил около 150 километров.

По данным полиции, 14-летняя подруга парня также находилась на борту автобуса, когда полицейский патруль остановил транспортное средство в Карлсруэ.

Парень взял под контроль полностью заправленный автобус с помощью мастер-ключа в пятницу утром, когда он был припаркован на стоянке в Висбадене.

Сначала было непонятно, как мастер-ключ оказался у подростка. Транспортное средство было возвращено невредимым оператору автобуса, а 15-летний подросток был передан его опекунам.

Хотя сотрудники перевозчика заметили исчезновение автобуса рано утром, в полицию о краже было сообщено лишь около полуночи, поскольку сначала они предположили, что водитель просто сел не в то транспортное средство.

Против подростка возбуждено уголовное дело за кражу и вождение без прав.

