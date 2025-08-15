В Угорщині поцупили запчастини з МіГ-29 на території військового аеропорту

В Угорщині невідомі особи зняли запчастини з винищувачів МіГ-29 на території військового аеропорту і втекли непоміченими.

Як повідомляє "Європейська правда", про інцидент стало відомо угорським ЗМІ, після чого у держорганах підтвердили, що ведуть розслідування з цього приводу.

Першим про випадок написало видання Blikk. За даними журналістів, неординарна крадіжка сталася близько двох тижнів тому на території військового аеропорту Кечкемет неподалік Будапешта.

Невідомі особи пробралися на територію аеропорту і скрутили деталі відсіку локатора під носовими частинами МіГ-29.

"У зв’язку з інцидентом постає низка запитань – зокрема, як вони пробралися на територію, що посилено охороняється, і цього ніхто не помітив", – зазначили у статті.

Угорщина отримала ці винищувачі – загалом 28 штук – у 1993 році, в обмін на російський держборг. У 2010 році їх замінили шведськими Gripen, а "МіГи" потім намагалися продати через відкритий тендер, але без успіху. Літаки стояли "цілими", але їхній стан всі ці роки поступово деградує.

У регіональному відділі поліції підтвердили журналістам Telex, що ведуть розслідування у зв’язку з цим інцидентом і не повідомлятимуть ніяких деталей "в інтересах розслідування". Так само відповіли в угорському Міністерстві оборони.

